一项针对小鼠嗅觉感觉神经元的研究显示，成簇原钙黏蛋白基因可在通常与基因活性受抑制相关的高度紧密包装异染色质区域中被转录。发表在《自然》上的研究称，结果表明，这些基因进行转录时不一定需要完全离开这种染色质环境。

神经元的分子代码

原钙黏蛋白是细胞表面蛋白，帮助神经元区分自身和其他细胞的突起，并形成神经网络。单个神经元中只表达一小部分随机选择的原钙黏蛋白基因组合。它形成一种独特的分子“条形码”：具有相同原钙黏蛋白组合的突起会相互识别并彼此回避，而具有不同组合的突起则可以相互作用。

在小鼠中，58个原钙黏蛋白基因位于第18号染色体上一段长约1兆碱基的DNA区域内，分为三个基因簇。在嗅觉感觉神经元成熟过程中，研究人员记录到该位点不同部分之间的接触增加，其中包括增强子与相应启动子之间的接触。

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压缩但不停转录

研究作者采用ORCA方法对单个细胞中的DNA结构进行可视化。该方法与RNA荧光标记和STORM超分辨率显微镜相结合。在成熟嗅觉神经元中，含有许多原钙黏蛋白基因的位点区域积累了H3K9me3——一种异染色质特征性标记。其水平约为水平基底祖细胞中的三倍。

被H3K9me3标记的区域形成了一个更致密的结构域，位置更靠近该位点的中心。同时，增强子和含有C型基因的区域仍位于外围，且未被该标记标注。随着结构域压缩程度增加，单个细胞中表达的原钙黏蛋白基因数量也随之增加。对单个DNA位点和新合成RNA的观察表明，转录发生在被H3K9me3标记的细胞核区域内，并未破坏该结构域的紧凑组织。

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