在尼泊尔东部，居住在贾帕和莫朗地区的6365名不丹难民已等待法律承认超过30年。由于没有获得当局认可的证件，他们无法正式工作、开设银行账户、注册企业、接受高等教育或取得职业执照，《加德满都邮报》报道。

因缺少证件而受到的限制

和平倡议不丹组织在访问贾帕地区的贝尔丹吉和莫朗地区的帕塔里后编写的一份报告介绍了该社区的处境。该组织代表与500多名难民及其他相关方进行了交流。

和平倡议不丹组织驻美国代表库马尔·古隆表示，难民曾居住的营地实际上已变成定居点。居民支付水费、电费和垃圾清运费，但无法获得就业、经商和从事专业活动的机会。他们在获得医疗服务和国际旅行方面也面临困难。

报告指出，许多人依靠亲属的经济支持、非正式慈善援助和捐款。这限制了他们实现经济自立的能力。

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遣返和在尼泊尔居留问题

尼泊尔于20世纪90年代初开始接收来自不丹的尼泊尔语难民。双边解决尝试未取得结果，2007年启动了向第三国重新安置的计划。到2016—2017年，超过10万名难民迁往包括美国、澳大利亚和挪威在内的国家。未能或不愿离开的人仍未获得关于其身份的最终决定。

留下的人包括老年人、单身女性、残疾人、生活贫困的家庭，以及在尼泊尔出生和成长的儿童与青年。社区代表强调，对于年轻一代而言，能够在自己成长的国家合法生活变得愈发重要。

报告呼吁紧急向难民发放身份证明或同等文件，使他们能够获得工作、银行服务、教育、医疗、出生登记和从事专业活动的机会。报告建议为尼泊尔的长期居民，特别是在该国出生者，建立透明的法律机制，以获得永久居留权，并在符合相应条件时取得公民身份。

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