在尼泊尔，一辆从加德满都出发的小巴在马卡万普尔县宾普赫迪市奇萨帕尼加迪附近坠下山坡约700米。事故于周四约5时45分发生。据《加德满都邮报》报道，14人死亡，包括司机和13名乘客。

这辆车核载14人，车上包括司机在内共有20人。警方表示，事故发生后，7名伤者被送往赫陶达的一家医院：其中2人已出院，2人仍在该院接受治疗，另外3人被转送至巴拉特普尔的一家医院。

事故原因的推测

警方尚未确定事故原因。调查人员初步考虑小巴超载以及司机夜间工作后的疲劳。根据警方掌握的信息，该车辆周三晚间曾将乘客从萨拉希运往加德满都，并于周四约2时再次载着乘客向赫陶达方向出发。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

幸存乘客桑贾伊·亚达夫推测，司机可能在驾驶时睡着了。据他称，小巴曾在奇萨帕尼加迪停靠，随后继续行驶时突然猛烈颠簸，并坠下山坡。赫陶达地区交通警察负责人拉梅什·比斯塔表示，事故地点的道路较宽，没有明显的危险特征。

事故调查

马卡万普尔县行政部门已成立委员会调查这起事故。该委员会将查明事故原因，评估道路状况和可能存在的安全风险，并提出防止类似事件的措施。委员会获给予7天时间准备报告。

13名遇难者是萨拉希县孙达尔普尔的居民，当地家庭当时正准备庆祝恰特节。他们大多数人在加德满都从事蔬菜和水果贸易。

关注我们在