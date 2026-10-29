尼泊尔政府于10月16日任命佛教尼姑兼歌手阿尼·秋英·卓玛为蓝毗尼发展信托基金副主席。该职位已空缺近五个月。由于有关其公民身份和金融交易的问题尚未解决，这项任命引发了批评，《加德满都邮报》报道。

公民身份问题

卓玛于1989年5月31日通过血统获得尼泊尔公民身份，并将坎查·巴哈杜尔·拉马列为其父亲。2019年12月，文件中所列男子的儿子普拉曼·辛格·拉马向加德满都警方提出投诉，质疑她获得公民身份的情况。他表示，其父亲于1982年去世，与卓玛没有亲属关系。

警方要求加德满都地区行政办公室提供公民身份证明副本。该机构表示不保存补发证件的副本，但提供了载有原始记录的登记册副本。调查未取得进一步进展；一名当时在该部门工作的警官表示，在管理层作出指示后，他的合同没有获得续签。

卓玛的自传也引发了更多疑问，她在书中写道，其父母于20世纪50年代中期离开西藏。资深律师迪内什·特里帕蒂表示，如果就通过血统获得公民身份的合法性提起诉讼，这些信息可能会在法庭上具有意义。

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金融调查

2018年5月，由于无法确定资金来源，尼泊尔中央银行的金融情报部门核查了卓玛在当时的Mega Bank账户中的入账资金。相关材料被移交给洗钱调查局，后者冻结了该账户并开始核查。

根据核查资料，2018年5月，有三笔转账进入该账户，汇款人被确认是香港居民：579,980美元、539,980美元和529,980美元。三笔款项合计164.9万美元。该部门的一名高级官员表示，调查未被正式结案，但目前没有继续进行。

卓玛在一段视频声明中否认了有关其公民身份、可能洗钱以及1.8亿尼泊尔卢比交易的说法，并称这些说法是试图诋毁她。她表示自己没有背叛国家，并建议核实洗钱调查局和尼泊尔中央银行是否存在相关案件。

反对任命的抗议活动

任命后，加德满都和蓝毗尼发生抗议活动，要求撤销这项人事决定。鲁潘德希县警方拘留了“拯救蓝毗尼”运动协调人阿克拉姆·汗和瓦朱丁·穆萨尔曼，称他们扰乱公共秩序。该运动参与者还要求对卓玛的公民身份问题以及从境外转入资金的来源进行公正调查。

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