布法罗比尔队在一场NFL比赛中以13:10战胜堪萨斯城酋长队，泰勒·巴斯在终场哨响时命中57码任意球。该结果让布法罗将美式足球联盟最佳战绩提升至10胜1负。

决定性的任意球

据天空体育报道，比赛还剩15秒时，酋长队在这次进攻中没有取得码数。他们从己方11码线开球的弃踢被乔·安德里森部分碰到。比赛还剩4秒时，格雷格·多奇捡起球并推进17码，至堪萨斯城39码线。

大约12分钟前，巴斯还命中了一记54码任意球，将比分追平为10:10。比赛结束前略多于5分钟，酋长队踢球手哈里森·巴特克未能命中一记46码尝试，这本可能让他的球队取得领先。

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雨中和寒冷中的比赛

詹姆斯·库克冲球推进117码，并凭借一次5码冲跑取得达阵。堪萨斯城唯一的达阵由埃米特·约翰逊取得：他冲球推进72码，并通过一次1码冲跑将球带入达阵区。

布法罗四分卫乔什·艾伦21次传球完成10次，推进81码，并出现两次被拦截——两次都发生在酋长队20码线以内。堪萨斯城的帕特里克·马霍姆斯全场29次传球完成16次，推进174码。比赛在雨中和冷风中进行，体感温度降至零下5度。

比尔队取得七连胜，追平了球队自1991年以来的最佳赛季开局。在两队自2020年以来的第七次常规赛交锋中，布法罗将交手战绩改写为6:1，其中包括连续第六次战胜酋长队。与此同时，酋长队在季后赛中以4:0占优。

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