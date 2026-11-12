荷兰D66和CDA绕过VVD达成税收协议——Politico Europe

荷兰执政联盟面临巨大压力。中间派D66和中右翼基督教民主呼吁党（CDA）与反对派就支持一项税收计划达成协议，将联盟中的第三个伙伴VVD排除在外。

税收协议

据Politico Europe报道，在周四议会辩论和投票之前，由首相罗布·耶滕领导的D66和CDA与进步派反对党PRO和Volt达成协议。该协议规定将约10亿欧元的税负从财产转移至收入。

这一变化符合最大反对党PRO的一项关键要求。该协议将与D66和CDA共同组成联盟的VVD排除在安排之外。

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VVD的反应

VVD领导人迪兰·耶希尔格兹周三晚间表示，她对这项协议感到惊讶。她称该协议对荷兰不利，并且违背了联盟协议。

耶希尔格兹还表示，如果D66和CDA与PRO及Volt一起投票，联盟将不得不评估能否继续合作。周三晚些时候，D66和CDA表示将坚持该协议，不会对其进行修改。

预计耶滕将参加众议院的辩论和投票，因此将缺席在都柏林举行的欧洲政治共同体会议。D66、VVD和CDA联盟是少数派政府：其在众议院150个席位中拥有66席，在参议院75个席位中拥有22席。

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