荷兰奈梅亨拉德堡德大学医学中心的研究人员分析了用于长期药物治疗抑郁症的药物。分析显示，艾司西酞普兰、度洛西汀和阿戈美拉汀的表现尤其良好，《明镜周刊》报道。

115项研究和逾3万名参与者

由亨里库斯·鲁厄和保罗·范哈尔伦领导的科研团队在《柳叶刀·精神病学》期刊发表了这项分析。作者审阅了不同数据库中54,231份有关抗抑郁药的资料，并选取了115项研究，共涉及30,428名参与者。

所选研究能够评估药物的长期疗效以及患者继续治疗的意愿。该研究中的参照药物为氟西汀，之所以选其进行比较，是因为它是首个在临床实践中得到广泛应用的选择性5-羟色胺再摄取抑制剂。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

停止治疗方面的差异

服用艾司西酞普兰或度洛西汀的患者比被处方氟西汀的患者更少停止治疗。相比之下，瑞波西汀和米那普仑的服用更常被提前中断。额外分析还发现，与氟西汀相比，停止使用安非他酮治疗的情况更多。

总体而言，安非他酮和瑞波西汀的结果较弱。同时，研究人员指出，要对其他药物得出有依据的结论，还需要进一步研究。亨里库斯·鲁厄强调，抗抑郁药的选择应当个体化：医生必须为每位患者权衡药物的益处及其副作用。

作者还援引了一项先前的综述，根据该综述，将抗抑郁药与心理治疗结合，以及不使用药物的心理治疗，比仅使用抗抑郁药治疗更有可能产生持久效果。

关注我们在