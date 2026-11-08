据《卫报》援引《星期日泰晤士报》报道，荷兰法院执行官于8月代表捷豹路虎在中国汽车制造商比亚迪位于斯希丹和霍夫多普的办公室提取了数字记录。

关于Ti7车型的诉讼

此次提取发生在海牙法院审理之前。法院将决定，比亚迪是否应就其七座插电式混合动力SUV Ti7侵犯路虎卫士相关知识产权的指控作出答辩。

据《星期日泰晤士报》报道，JLR怀疑比亚迪对可能用于Ti7的某些技术进行了逆向工程。JLR寻求在这些数字记录可能被销毁前获取它们。JLR和比亚迪均拒绝就正在进行的法律程序发表评论。

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与卫士的比较

自Ti7于去年9月在中国上市以来，汽车专家一直将其与卫士进行比较。比亚迪计划于1月在英国推出Ti7，售价为47,995英镑——比卫士低逾2万英镑。

比亚迪在其网站上将该车型描述为具有明显方正轮廓和厚重设计的汽车。七座卫士110在英国的起售价为68,465英镑。隶属于印度塔塔汽车的JLR今年7月至9月零售了29,500辆卫士，而去年同期为25,370辆。

此前的争端

这并非JLR首次因涉嫌复制汽车而对中国制造商提起诉讼。2019年，该公司赢得了针对江铃汽车公司的案件，促使其认为是自家汽车复制品的车型停止销售。

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