根据Premium Times Nigeria对冲突数据的分析，在2023年总统选举后的六个月内，尼日利亚七个州针对平民的有记录袭击数量从401起降至383起，但估计死亡人数从549人升至759人。

被归类为针对平民暴力的事件数量下降了4.5%，而估计死亡人数增加了38.3%。该研究涵盖卡齐纳州、扎姆法拉州、索科托州、凯比州、卡杜纳州、尼日尔州和贝努埃州。研究比较了投票日前后两个相同的182天期间，未计入选举当天。

贝努埃州死亡人数上升

估计死亡人数增幅最大的是贝努埃州，从111人增至315人。增加的204人几乎占这七个州死亡人数合计增加210人的全部。

投票后，卡齐纳州、扎姆法拉州、卡杜纳州和凯比州登记的袭击数量下降。与此同时，索科托州的数字从38起增至58起，贝努埃州则从45起增至61起。尼日尔州的数字几乎没有变化：选举前为41起事件，选举后为42起。

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估计死亡人数的变化与事件数量并不一致。特别是在扎姆法拉州，尽管袭击数量下降，估计死亡人数却从136人增至154人。在索科托州，该数字从45人升至98人。

与此前选举的比较

该报道还比较了2015年和2019年总统选举前后的时期。2019年选举后，同样七个州记录的事件数量从83起增至147起；2015年选举后，则从29起增至40起。

总体而言，ACLED在2015年选举前后期间记录了69起事件，在2019年选举前后期间记录了230起，在2023年选举前后期间记录了784起。与此同时，该媒体强调，这些数据不能证明选举与袭击之间存在因果关系，而且有关冲突报道来源的可获得性及数量变化，使不同年份之间的直接比较更加复杂。

ACLED基于对单个事件的报告形成死亡人数估计，因此不应将其视为经独立核实的死亡人数数据。

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