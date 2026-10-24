在尼日利亚西北部的扎姆法拉州，由丹卡拉米·瓜斯卡领导的武装组织袭击了丹萨道酋长国宾丁地区的一处军事基地和黄金开采点。袭击造成14名军人和机动警察人员死亡，袭击者还洗劫了基地军械库，据Premium Times Nigeria报道。

居民逃离与勒索

次日，瓜斯卡的代表来到宾丁，要求该社区就其武装人员在该组织数名成员死亡后据称丢失的武器作出经济赔偿。居民证实这些人在宾丁被杀，但称杀害他们的不是军方，而是敌对武装团体。

此后，据该媒体报道，瓜斯卡的手下在宾丁杀害了数十名淘金者，并向当地社区和邻近农业聚居点征收5000万尼日利亚奈拉的“保护费”。居民称，在袭击基地后的两周内，该组织从各社区收取了约3.6亿奈拉。这座被当地人称为该镇唯一防线的军事基地遭摧毁，迫使几乎所有居民离开该地区。

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道路袭击

此外，居民还讲述了另一名被称为“兰博”的头目所采取的行动。据他们称，在扬塔沙的当地自卫队杀死其下属并缴获其武器后，他开始袭击脆弱社区。兰博的手下还在马加米—汉努塔拉—丹萨道公路上埋设简易爆炸装置，导致该道路交通中断三天。

尼日利亚军方表示，工兵发现了两处埋设爆炸装置的地点：一枚弹药被控制引爆，另一枚被拆除。然而，据Premium Times Nigeria报道，排雷后的第二天，兰博的手下袭击了一支在军方护送下从丹萨道前往古绍的平民车队。数名乘客死亡，他们的车辆被纵火焚烧。

非法黄金开采区

宾丁位于奎安班纳森林附近，该森林连接卡齐纳州、卡杜纳州、凯比州和尼日尔州。该地区有非法金矿活动。据居民和安全部门消息人士称，瓜斯卡的组织、各社区和矿场经营者此前达成的协议，曾推动超过1万名工人涌入丹萨道。与此同时，据该媒体报道，对工人加重征收费用加剧了紧张局势，并导致冲突。

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