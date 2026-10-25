尼日利亚独立国家选举委员会（INEC）公布了获准参加2027年1月16日选举的18名总统候选人及其副总统候选人名单。据Premium Times报道，在22个已注册政党中，全进步大联盟和青年党未提名候选人，而新尼日利亚人民党在候选人更换期间撤回了其总统提名。

主要竞争者

获准参选的候选人包括全体进步大会党的现任总统博拉·蒂努布、非洲民主大会党的前副总统阿提库·阿布巴卡尔、尼日利亚民主大会党的前阿南布拉州州长彼得·奥比、联合人民运动党的奥约州州长塞伊·马金德、人民救赎党的前克罗斯河州州长唐纳德·杜克，以及人民民主党的前参议员桑迪·奥诺尔。

赢得2023年总统选举的蒂努布正在竞选连任，并再次选择副总统卡西姆·谢蒂马作为竞选搭档。2023年选举中排名第二的阿布巴卡尔与前河流州州长罗蒂米·阿马埃奇一同参选。彼得·奥比的竞选搭档是前卡诺州州长拉比乌·夸夸索。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

女性与候选人年龄

名单中有两名女性总统候选人：国家民主党的阿达·奥克沃里，以及国家救援运动党的埃丝特·奥克雷克。另有四名女性竞选副总统：APP的皮斯·伊戈比亚、DLA的纳菲萨特·乌萨库、LP的汉娜·孔托以及YPP的佩申斯·凯。

总统候选人的年龄介于35岁至79岁之间。年龄最大的是79岁的阿提库·阿布巴卡尔，最年轻的是35岁的DLA候选人摩西·阿德比西。副总统候选人的年龄则介于35岁至80岁之间。

据该媒体报道，INEC可能将法院批准其候选资格的Accord Party候选人格本加·奥拉韦波-哈希姆列入名单。届时，总统职位竞争者的人数将增至19人。

关注我们在