尼日利亚独立国家选举委员会公布了高原州2027年国民议会选举的最终候选人名单。名单包括角逐3个参议院席位的12名候选人——每个选区4人，Premium Times Nigeria报道。

高原州各选区候选人

在高原州北部选区，进步人士大会党提名了前参议员西蒙·姆瓦德克翁。其竞争对手将是非洲民主大会党的罗斯·姆万蒂、尼日利亚民主大会党的穆萨·巴图雷，以及人民民主党的达尔约普·格沃特森。2023年，姆瓦德克翁曾代表人民民主党竞选参议院席位。

在高原州中部选区，比特鲁斯·卡苏瓦代表进步人士大会党参选。他的对手将是非洲民主大会党的优素福·贝洛、尼日利亚民主大会党的优素福·伊沙库，以及人民民主党的蒂莫西·戈卢。

名单中的知名政治人物

现任高原州中部选区参议员迪凯特·普朗自2023年6月起代表该选区，但未被列入公布的名单。进步人士大会党提名卡苏瓦取代他。

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在高原州南部选区，该党的候选人是前州长西蒙·拉隆。他将与非洲民主大会党的前青年和体育部长所罗门·达隆、尼日利亚民主大会党的彼得·丹达姆，以及人民民主党的约翰布尔·谢卡劳竞争。

拉隆在担任州长两届后，于2023年赢得高原州南部选区的参议院席位。达隆曾在穆罕默杜·布哈里总统任内担任青年和体育发展部长，目前代表非洲民主大会党竞选参议院席位。

共有来自21个政党的候选人竞逐尼日利亚参议院109个席位。高原州的3个选区共有来自4个政党的候选人参选。

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