尼日利亚诺莱坞电影业资深人士迪韦特·伊克佩楚克乌去世，享年71岁。据家属消息人士称，该演员于周四去世；尼日利亚演员协会主席阿布巴卡尔·雅库布于周五证实了其死讯，Premium Times Nigeria报道。

雅库布在Instagram上公布了伊克佩楚克乌的死讯，并称他为传奇人物。据该媒体报道，这名演员曾患病一段时间，但其死因仍不明确。截至发稿时，有关葬礼的信息也尚未公布。

电影生涯

伊克佩楚克乌通过电视进入演艺界：他获邀参与尼日利亚电视台制作的Second Chance。他于1998年在奇科·埃吉罗执导的电影Evil Men中饰演一位传统统治者，完成了自己的长片电影首秀。皮特·埃多奇、亚历克斯·乌西福和利兹·本森也参演了该片。

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在超过25年的职业生涯中，这名演员因饰演长者、传统统治者和其他具有权威性的角色而闻名。他参演的影片包括The August Meeting、The Guilty、Royal Palace、Across the River、Python King、Omera和Ìjé Love。在2022年的影片Ìjé Love中，他饰演奥布姆内梅国王。

足球、广播与协会工作

在开始演艺生涯前，伊克佩楚克乌曾踢足球、担任广播体育评论员，并管理足球队。20世纪70年代，他司职右边锋，曾效力于Blue Diamonds of Nsukka和Kaduna Rocks；他还担任Kaduna State Polytechnic足球队队长，该队在1976年赢得尼日利亚理工学院运动会冠军。

伊克佩楚克乌还是尼日利亚演员协会埃努古州分会的首任主席。在这一职位上，他为初入行的演员组织研讨会，并呼吁他们提升专业技能，不要急于获得知名度。

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