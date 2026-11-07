在尼日利亚，Goalkeepers社区与Gatefield合作发布了《Make This Matter》报告，内容聚焦兼顾本地需求、数据以及平等技术获取机会的人工智能发展。该文件是2026年Goalkeepers全球报告的尼日利亚综合版本，Premium Times报道。

报告作者研究了人工智能在医疗保健、教育和农业领域的应用机会。同时，他们警告称，仅由市场利益决定的技术发展，可能主要面向富裕的英语城市人口，而忽视资源不足的社区。

强调数据和可及性

报告称，未来12至18个月是确保人工智能技术根据尼日利亚人的需求开发、而非仅仅在当地市场推广的重要时期。该倡议计划利用文件中的结论与主要利益相关方互动，并推动国家人工智能战略。

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优先事项包括发展数字公共基础设施、获得本地计算资源和开放的本地数据集。作者还强调，需要支持尼日利亚语言、尤其是尼日利亚皮钦语的人工智能系统，以及用于保护国家数字主权的数据治理规则。

在社会领域的应用

报告特别关注人工智能在医疗保健、教育和农业部门的应用。报告指出，在尼日利亚，每2,500人中有一名医生，而在高收入国家，每200人中有一名医生。报告建议利用人工智能减少日常行政任务并支持患者分诊，这可能减轻医务人员的工作负担。

该倡议还打算寻找并支持超过25名尼日利亚人工智能开发者、研究人员和创新者。已获认可的项目包括mDoc的Kem AI平台、Schoola和Curri AI。计划将它们与政府机构和慈善捐助者对接，以便在州级公共系统中推广经过验证的解决方案。

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