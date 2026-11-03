尼日利亚国民议会宪法审查委员会提议在联邦议会两院为女性增设74个席位。该倡议规定在参议院和众议院各增加37个席位。

参议院领袖奥佩耶米·巴米德莱宣布了这一提议，他同时担任参议院宪法审查委员会副主席。据Premium Times报道，议员们已在审议一项关于在国民议会和各州立法机构为女性设立特别席位的法案。

两院的席位

若获批准，尼日利亚36个州以及联邦首都区将在参议院和众议院各获得一个额外席位。委员会还提议在每个州的立法议会中增设三个女性特别席位。这些席位不得取代现有的选举席位。

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巴米德莱表示，拟议机制应实施16年，即四个选举周期，此后应进行全面审查。

需要各州同意

巴米德莱表示，联邦立法者已在与各州议会沟通，因为修改宪法需要得到它们的同意。他称，特别席位不是一项党派倡议，而是扩大女性参与政治生活和公共治理的一种方式。

尽管女性占尼日利亚人口近一半，但她们历来在该国国民议会中所占席位比例很小。保留席位的支持者认为，这将有助于克服女性参选面临的障碍，包括高昂的竞选成本、政党提名候选人的做法、歧视和基于性别的暴力。与此同时，批评者质疑这类席位是否符合平等代表原则，并强调有必要改革政党和选举制度。

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