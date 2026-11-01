尼日利亚众议院已开始审议一项关于规范预付租金并保护联邦首都区租户的法案，该地区包括阿布贾。HB.2839号法案于10月22日通过一读。法案规定，禁止房主、代理人和物业管理人员强迫租户预付超过12个月的租金。

据Premium Times报道，该法案并不取消预付款，也不要求房东接受按月付款。同时，如果该文件获得通过，要求预付两年或三年租金可能构成违法行为。租户可以自愿支付超过一年的租金，但前提是由租户本人主动提出这一建议，不存在强迫、威胁或歧视，并且协议须以书面形式记录。

合同与退款

法案还要求房东或其授权代理人签订书面租赁合同。合同必须载明付款金额和时间表、租期、押金、费用、其他付款以及双方的权利和义务。在签订合同前，必须告知租户强制性收费的性质、金额和法律依据；付款后，租户必须获得收据或电子确认。

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法案规定成立联邦首都区租赁监管和租户保护局。该机构将受理投诉、进行检查、协助调解、发布合规命令，并可下令返还非法取得的资金。违反限额支付预付款的租户将可以向该机构申请退款。相关决定可向联邦首都区高等法院提出上诉。

罚款与监管边界

对于故意要求或收取非法预付租金的行为，法案建议对个人处以50万奈拉至500万奈拉的罚款，对法人处以500万奈拉至2000万奈拉的罚款。法院还可责令返还资金、赔偿经证实的损失并支付诉讼费用。此外，该文件禁止非法驱逐，包括在无法律依据的情况下进行威胁、暴力、切断必要服务、更换门锁或损坏租户财产。

与此同时，该倡议并未规定租金上限，未限制续约时的租金上涨，也未规定中介费或合同费用的最高额度。房东仍可要求预付整年的租金。在一读后，该法案还须经众议院和参议院进一步审议，并获得总统签署，其条款方可生效。

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