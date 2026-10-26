尼日利亚行为准则局（CCB）已对7名在“巴拿马文件”和“潘多拉文件”新闻调查中被提及的人士展开调查。调查涉及这些人在担任公职期间可能持有未申报的离岸资产和商业利益，Premium Times Nigeria报道。

据该媒体报道，CCB工作人员接手了涉及前阿南布拉州州长彼得·奥比、前参议院议长布科拉·萨拉基和戴维·马克、前航空部长斯特拉·奥杜阿、已故前巴耶尔萨州州长迪普里耶·阿拉米耶塞伊哈、前三角洲州州长詹姆斯·伊博里以及退休司法官员斯特拉·奥格内的案件。CCB的一名消息人士表示，该局计划审查所有在“巴拿马文件”和“潘多拉文件”中被点名的尼日利亚官员。

核查离岸资产

9月，CCB表示，正在研究有关公职人员可能拥有未申报离岸资产和商业利益的材料。该局表示将依照既定程序行事，但以核查具有保密性为由未披露细节。CCB主席助理也向Premium Times Nigeria确认，该机构正在调查国际新闻调查中被点名的尼日利亚官员案件。

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2021年，Premium Times Nigeria报道称，彼得·奥比就任阿南布拉州州长后，仍在英国公司NEXT International (UK) Limited担任董事长达14个月。该调查还提出了有关他未申报某些离岸资产以及使用外国银行账户的问题。据该媒体称，奥比并未否认有关其未遵守资产申报、外国账户和董事职务相关要求的说法，并表示他不知道需要申报与他人共同拥有的资产。

“巴拿马文件”数据

2016年公布的“巴拿马文件”基于从巴拿马律师事务所莫萨克·冯赛卡泄露的文件。这些材料尤其提到了布科拉·萨拉基和戴维·马克。Premium Times Nigeria报道称，萨拉基家族至少拥有4项通过离岸结构登记且未向CCB申报的资产。“巴拿马文件”中的文件还将戴维·马克与至少8家位于英属维尔京群岛的活跃公司联系起来，当时他正担任公职。

该媒体在“潘多拉文件”中还描述了斯特拉·奥杜阿和斯特拉·奥格内的离岸利益。根据调查，奥杜阿通过一家在塞舌尔注册的公司购买了4处伦敦房产，总价值为670万英镑。持有离岸公司本身并不违法，但尼日利亚规定限制官员参与管理私人企业，同时禁止法律规定的特定类别官员拥有或运营外国银行账户。

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