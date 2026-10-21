尼日利亚联邦政府成立了一个技术委员会，以加快农业领域战略措施的落实。其工作将重点提高小麦和其他主要农作物的产量，并发展畜牧业。

尼日利亚副总统卡希姆·谢蒂马在阿布贾总统府举行的一次有关农业部门运作和战略措施的会议上组建了该委员会。据Premium Times Nigeria报道，副总统指示与会者交流意见，并制定落实这些措施的计划。

委员会组成

该机构包括联邦农业和粮食安全部、水资源和卫生部以及畜牧业发展部的代表。委员会成员还包括MOFI、总统畜牧业改革协调员，以及总统负责农业企业和生产力、粮食安全及畜牧业发展的高级特别助理。

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其他参与者包括工业银行、农业银行、国家农业土地开发局、国家种子委员会、国家农业发展基金、国家农业机械化中心、尼日利亚国家糖业委员会、尼日利亚商品交易所和国家科学与工程基础设施局的负责人。

工作重点

该委员会将由副总统农业技术顾问、总统粮食系统协调部门负责人玛丽恩·穆恩协调。农业和粮食安全部长阿布巴卡尔·基亚里表示，与会者还讨论了农民面临的问题，以及利用现有资源扩大小麦生产和发展旱季农业。

基亚里表示，技术委员会的报告必须先由另一个委员会审议，之后提交给副总统，随后再提交给总统。穆恩指出，农业部门的发展是联邦政府、各州和地方政府的共同责任。她强调，需要消除这些层级之间协调方面的缺口，以便更好地了解州一级的情况。

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