在尼日利亚，奥孙州伊佩图莫杜被罢黜的传统统治者约瑟夫·奥洛耶德已对该州州长阿德莫拉·阿德莱克及其他官员提起诉讼。他请求法院在审理主要诉讼前，阻止任命新的阿佩图莫杜——伊佩图莫杜的传统统治者。

针对任命继任者的诉讼

据Premium Times报道，并援引Punch的消息，奥洛耶德与伊佩图莫杜阿里比莱统治家族中拉蒂莫贡王室的三名代表一同向位于伊莱-伊费的奥孙州高等法院提出申请。该案登记编号为HIF/50/2026。

在一份日期为2026年9月16日的申请中，原告请求发布临时禁令，禁止被告、其代表或代理人在主要诉讼作出裁决前填补这一空缺职位，或任命他人取代奥洛耶德。

奥洛耶德称，州长及有关州官员在将其罢黜前并未告知他存在任何违规行为。诉讼中提到一项5月7日的罢黜令，申请人称《卫报》于5月11日刊登了该命令。

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听证会延期

由于就向各方送达听证会通知存在争议，该案听证会被延期。出席法庭的只有原告律师O. 奥格贝韦以及第五被告索吉·奥耶塔约的代表。

法官达波·阿德尼吉将下次听证会定于2027年1月21日，并下令签发新的法院通知并送达被告。

被罢黜的原因

据Premium Times报道，拥有美国和尼日利亚双重国籍的奥洛耶德于2025年8月在美国因涉及420万美元COVID-19救济基金资金的诈骗案被判处56个月监禁。奥孙州当局在5月收到美国法院判决的认证副本后，免去了他的职务，宣布阿佩图莫杜王位空缺，并表示已启动任命新统治者的程序。

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