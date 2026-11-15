尼日利亚军方表示，在11月6日至12日期间于该国不同地区开展的行动中，已解救125名被绑架者。据国防总部消息，军方还打死8名被其称为恐怖分子的人员，并拘留10名疑似同谋者和后勤物资供应者，阿纳多卢通讯社报道。

国防媒体行动主管迈克尔·奥诺贾少将表示，在行动期间，另有12名被军方称为恐怖分子的人员及其家属投降。

博尔诺州最大规模行动

最大规模的解救行动发生在尼日利亚东北部的博尔诺州。军方称，119名旅客于11月6日在比乌地方政府区布拉泰的杜岑-库拉—布拉扎尔马—卡穆亚公路上被绑架，现已获救。

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军方表示，部队沿曼加里—多罗公路追击袭击者，随后袭击者丢下了被俘者。获救者包括69名男性、35名女性和15名儿童。行动区域还发现了简易爆炸装置。

其他州的行动

在赞法拉州，军方称在单独行动中解救了被绑架者。在布库尤姆地方政府区的孔博—古鲁苏公路上乘客遭袭后，另有人员获救。与乘客一同被绑架的司机被军方发现时已经死亡。

军方还称，在包奇州、普拉托州、塔拉巴州、贝努埃州、纳萨拉瓦州、尼日尔州、夸拉州和奥约州，对武装团体的疑似藏身处进行了突袭。据军方称，行动中缴获了武器和弹药，并摧毁了这些团体的营地。在尼日尔州，部队在凯因吉湖国家公园引爆5枚简易爆炸装置，击退两次袭击，并打死两名被称为疑似恐怖分子的人员。

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