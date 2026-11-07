尼日利亚当局表示，该国约有160座压缩天然气（CNG）加气站正在运营，另有170个设施处于开发和许可的不同阶段。总统压缩天然气倡议负责人伊斯梅尔·艾哈迈德在卡鲁一家综合CNG加气站开业时宣布了这一消息。

据Premium Times Nigeria报道，在不到两年时间里，该倡议吸引了约26亿美元的私人投资。艾哈迈德称，投资者的兴趣表明，该国CNG市场已超越发展的初始阶段。

新设施与交通运输

艾哈迈德表示，部分加气站正在等待尼日利亚中下游石油监管局NMDPRA的批准和许可。总统博拉·蒂努布还指示部署额外基础设施：2月部署1,500个单位，8月再部署500个单位。预计这些设施将在今年和明年初投入运营。

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该倡议负责人称，在阿布贾、拉各斯、卡诺的部分线路，以及卡诺与卡齐纳之间的线路上，使用CNG公交车使车费降低了30%至40%。他说，在一些线路上，原先支付3,000至4,000奈拉的乘客现在支付约1,500奈拉。与此同时，艾哈迈德承认，现有的CNG车辆规模仍不足以满足需求。

卡鲁加气站

卡鲁新开业的加气站将压缩机和燃料加注设备整合在一个综合体内，并配备双喷嘴加气机，可从车辆两侧加气。Rolling Energy Limited首席执行官穆巴拉克·丹巴塔表示，该站每天可服务约150辆汽车，具体取决于气瓶大小和压力。该站配套的车辆改装中心每天可处理约12辆车。

尼日利亚国家大厦常务秘书特米托佩·法谢德米表示，该设施建在一处废弃燃料仓库旧址上。他说，国家大厦提供了场地和现有基础设施，而私人合作伙伴则资助了该综合体的修复和现代化改造。

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