尼日利亚军方表示，在该国东北部博尔诺州的一次行动中，四名ISWAP高级指挥官死亡。ISWAP是在Boko Haram分裂后形成的组织。军方称，死者中包括该组织舒拉委员会成员阿布·哈贾拉。

库卡瓦地区的战斗

此次行动于10月31日晚些时候在库卡瓦地方政府区域展开，此前武装分子袭击了军方阵地。据阿纳多卢通讯社报道，该消息援引了Hadin Kai行动代理媒体信息官穆罕默德·戈尼上尉的声明。

军方还称，死者中包括阿布尔·瓦利德，并将其描述为ISWAP总体领导人巴·舒瓦的亲密同伙。军方称，两名高级阿拉伯武装人员和该组织的另外数名成员也在战斗中死亡。

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空中支援

军方表示，在空中力量支持下，尼日利亚部队击退了袭击，并缴获了武器、弹药和通信设备。三天前，军方称，在布尼亚迪的另一场冲突中，55名武装分子被击毙，其中包括数名指挥官。

ISWAP于2016年在Boko Haram分裂后形成，活动于乍得湖盆地，包括尼日利亚及其邻国。始于2009年的尼日利亚东北部叛乱已造成数千人死亡、数百万居民流离失所，并扰乱了该地区的人道主义活动。

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