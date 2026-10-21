尼日利亚众议院通过一项决议，呼吁联邦政府保留拉各斯—卡拉巴尔沿海公路经翁多州以及三角洲州埃斯克拉沃斯—奥戈耶—乌格博罗多走廊的原始路线。议员们呼吁审查拟议的路线调整，因为该调整可能使公路绕过多个沿海社区。

据Premium Times报道，该倡议由代表三角洲州的议员托马斯·埃雷伊托米提出。立法者表示，将道路改道至内陆可能损害该项目改善交通连接、贸易以及在该地区创造经济机会的原始目标。

改变路线的原因

这条沿海公路旨在连接尼日利亚大西洋沿岸的社区和经济中心，从拉各斯延伸至克罗斯河州的卡拉巴尔。该项目最初计划建设一条约700公里长的走廊。

联邦政府解释称，部分路段可能进行调整是由于地形复杂、洪水、土壤条件较差和气候风险。工程部长戴夫·乌马希表示，在相关路段，政府计划使用现有东—西公路的部分路段，但不会放弃更广泛的沿海公路项目。

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议员的建议

众议院认为，任何路线调整都应接受对工程需求、环境影响、社会经济影响以及道路整个使用寿命内总成本的独立评估。

埃雷伊托米指出，原始路线将改善通往社区和油气基础设施的条件，其中包括雪佛龙储罐区和埃斯克拉沃斯天然气制油厂。他还呼吁考虑额外道路长度、桥梁、土壤加固、环境保护措施、补偿、防洪和后续维护的成本。

议员马克·埃塞特提议，工程部应向众议院提交该公路的环境影响评估。另一名议员阿德莫林·库耶呼吁为可能与主干道隔绝的社区提供替代连接，尤其是通过加固的沿海连接道路。

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