2026年10月26日，在尼日利亚卡齐纳州杜钦马，武装袭击者枪杀了宗教教师谢赫亚哈亚·易卜拉欣·马苏苏卡和阿达马·阿布巴卡尔。谢赫的一名熟人称阿布巴卡尔是他的亲密朋友。据Premium Times Nigeria报道，袭击发生在巴金卡苏瓦卡兰巴宁丹阿巴地区马苏苏卡住所附近。

警方称，两名骑摩托车的武装人员袭击了这两名男子。执法人员表示，枪击事件发生在大约19时30分。与此同时，死者的邻居阿利尤·拉丹告诉该媒体，他在晚间宵礼后约20时30分听到了枪声。

邻居的证词

拉丹称，他看到马苏苏卡走出家门，并在数声枪响后发现他倒在地上。邻居呼救，并协助将该男子送往医院。警方表示，医生在医院宣告马苏苏卡和阿布巴卡尔死亡。

这名教师的妻子法蒂玛向PUNCH表示，她回来取丈夫忘在家里的包时，听到了四声枪响。

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被打断的课程与调查

当晚，马苏苏卡的学生和同事阿卜杜勒拉希姆·萨比尤正在海因加达地区准备一间工作室，谢赫经常在那里举行晚间课程。萨比尤打开空调，在20时30分至20时40分之间等待教师，但等来的却是枪击消息。

一名了解袭击后情况的熟人还称，一名名叫苏莱曼的司机和一名女子受伤，一辆丰田RAV4汽车受损。该媒体指出，它无法独立核实伤势的严重程度或查看该车辆，而警方最初的声明没有提及其他受害者。

极端组织Ansaru宣称对这起袭击负责，但这一说法未获独立证实。警方尚未公开确认袭击者身份。警察专员阿里·法格指示战术和行动部门调查这些杀人事件，并追查涉案人员。尼日利亚总统博拉·蒂努布谴责这些杀人事件，并下令进行彻底调查。

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