在尼日利亚东北部博尔诺州，警方因五名年龄在21岁至44岁之间的男子身穿印有反对总统博拉·蒂努布的“Tinubu Must Go!”口号的T恤而将他们拘留。他们被指控犯有刑事共谋、煽动骚乱、扰乱公共秩序和流氓行为罪。

据德国之声报道，警方表示，拘留行动发生在一次例行巡逻期间。执法人员还声称，在这些男子身上发现了他们认为可能是非法毒品的物质，以及其他物品。警方强调，他们并非因政治观点而受到迫害。

运动集会被阻止

拘留发生两周后，北部卡诺州警方封锁了“Tinubu Must Go!”运动参与者计划举行集会的地点。执法人员以公共安全考虑解释其行动。

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据法新社报道，国际特赦组织表示，被拘留者是反对党非洲民主大会的支持者。国际特赦组织尼日利亚执行主任伊萨·萨努西称，这些行动是压制结社自由和表达意见权利的令人担忧趋势。他表示，人们有权支持或不支持政党和候选人。

不满的原因

“Tinubu Must Go!”运动反对蒂努布总统的现任政府，并表示计划在2027年1月尼日利亚总统选举前动员支持者。其诉求不仅涉及更换政府：该国正经历近年来最严重的经济危机之一，食品价格高企、通货膨胀以及交通成本大幅上涨。

尼日利亚北部地区的安全局势也依然复杂，尤其是在农村地区。十多年来，“博科圣地”及其派系一直对国家发动武装叛乱，据德国之声数据，这已导致数十万人死亡、数百万居民流离失所。

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