尼日利亚阿南布拉州警方拘留了奇马·奥福埃克，此人涉嫌杀害其前女友梅索马·乌梅奥里内。警方称，该女子于10月16日在阿瓜塔地方政府区的乌加社区失踪。

失踪报案后实施拘留

据Premium Times报道，该女子的母亲向乌穆楚警察部门报案称女儿失踪。州警察发言人托丘克武·伊肯加表示，执法人员根据情报，联合当地安全组织Agunechemba成员，拘留了被认定为死者可能的前男友的男子。

伊肯加称，在初步调查期间，来自埃邦伊州的奥福埃克据称承认，在该女子结束与他的关系后杀害了她。警方还称，他向调查人员指出了发现乌梅奥里内遗骸的地点。

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案件移交州调查人员

阿南布拉州警察局长恩南纳·阿马下令将案件移交位于奥卡的州刑事调查部门，以开展全面调查。他呼吁居民及时向执法部门报告人员失踪及其他可疑活动。

该媒体获得的一段拘留视频显示，安全人员正在讯问该男子。视频中，他拿着一个麻袋，据Premium Times报道，他承认里面装着其前女友的尸体。调查仍在进行中。

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