尼日利亚尼日尔州苏莱贾市警方发现了一辆被遗弃的丰田汉兰达汽车，以及两名分别为8岁和12岁的儿童；他们于10月19日与该车一同失踪。该汽车在阿布贾—卡杜纳公路沿线被发现，两名儿童安然无恙，Premium Times报道。

警方称，这名父亲带孩子们到苏莱贾的一所公立学校办理入学手续，但由于文件不齐全，他们未被录取。该男子将车停在路边，把钥匙交给孩子们，前往附近的电脑中心复印文件。返回后，他发现汽车和孩子们都不见了。

马杰警察分局约在10时32分接到失踪报告。执法人员询问了学校保安，并开始沿公路搜寻。警方称，孩子们说他们在等待父亲时睡着了。车牌号为ABJ 810 GZ的汽车被扣押并搜查，调查仍在进行中。

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其他逮捕行动

州警方犯罪公告还称，30岁的贝洛·达灵顿在明纳市迈孔克莱地区被捕。据警方称，他因TikTok账号wethepeoplegovernment上的视频而涉嫌网络欺凌、传播虚假信息和诽谤。执法人员称，他在其中一段视频中指控警察专员和一家机构的负责人合谋剥夺他人生命。该账号上的其他视频正在接受核查。

警方还逮捕了28岁的萨菲娅·图库尔。执法部门称，她涉嫌于10月15日在明纳市达鲁萨拉姆地区的一起家庭冲突中用锐器在其丈夫身上造成一道深切口。伤者被送往医院，该女子被起诉并在审判期间继续羁押。

摩托车和奶牛

警方另行通报称，一名男子因涉嫌在马萨巴地区试图盗窃一辆车牌号为MNA 66 US的Bajaj摩托车而被捕。该摩托车已被扣押，执法人员正在追捕疑似同伙阿利尤·巴巴-恩达奇科。在莫夸，57岁的优素福·萨尼因涉嫌藏匿两头被盗奶牛而被捕。警方称，他表示这些动物是逃犯阿卜杜拉希·丹达梅加交给他保管的。

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