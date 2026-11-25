在德国，德国消费者组织联合会（vzbv）对雷朋眼镜制造商Luxottica Group提起停止侵权诉讼，并对Meta启动司法程序。该组织认为，智能眼镜内置的摄像头可能让人们在未察觉的情况下被拍照和录像。据Tagesschau报道，针对Luxottica的诉讼已提交至柏林高等地区法院。

数据保护方面的担忧

Meta和雷朋智能眼镜配备摄像头、麦克风、扬声器和人工智能功能。用户可通过语音命令拍照和录像、向人工智能提问，并获取有关周围环境的信息。镜框上的一个小型指示灯会提示录制正在进行。

vzbv认为，这种信号并不足够。该组织董事会成员拉莫娜·波普表示，旁人很难了解其数据是否正在被处理以及以何种方式处理。他们也可能不知道这些数据是否被用于训练人工智能系统，并且几乎没有机会行使个人数据保护权利或反对处理其数据。

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眼镜所有者面临的风险

消费者权益保护人士表示，雷朋网上商店未充分告知买家在公共场所使用该眼镜的限制。在特定条件下，使用该眼镜收集他人个人数据的人可能根据欧盟《通用数据保护条例》被追究责任。vzbv警告称，在地铁或餐厅拍摄，最坏情况下可能导致数据保护机构处以罚款。

该组织还称，Meta的广告声明具有误导性，因为在其看来，这些声明给人一种印象，即所有宣称的功能都可以在日常生活中不受限制地使用。Meta表示，尚未收到诉状，并指出了保护机制：录制指示灯无法关闭，如果摄像头被遮挡或有人试图改变其工作方式，摄像头将被停用。

与此同时，智能眼镜可能对视障人士有用：人工智能能够向他们描述周围环境或朗读文本。

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