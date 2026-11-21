德国一款由国家组织、用于为补充养老金进行私人储蓄的基础基金产品，很可能无法在2027年1月1日改革启动时准备就绪。联邦财政部一名发言人表示，该产品将“可能仅在启动后”才会提供，明镜周刊》报道。根据Redaktionsnetzwerk Deutschland援引政府圈内人士的消息，该产品最早可能要到明年夏天才会推出。

需要财政部颁布条例

在国家标准选项推出之前，储户将不得不在银行、基金公司或保险公司的产品中作出选择。它们也将提供标准产品，以及可选择配有股票基金或债券基金的投资组合。

德国联邦银行、KfW银行集团或德国养老保险机构，可能承担国家选项提供方的职能。为此，财政部必须制定单独的条例，而相关工作耗时比预期更长。该部门表示，仍在研究如何妥善落实这一机制。关于补充私人养老保障的法律于5月底生效。

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改革将提供哪些支持

从2027年起，公民将能够通过ETF指数基金、股票基金和债券为退休储蓄。对于每年不超过360欧元的缴费，国家将为每缴纳1欧元额外补贴50欧分。对于360至1800欧元的缴费，补贴为每欧元25欧分，最高基本国家支持将达到每年540欧元。

家庭还将获得每名子女每年300欧元的额外补贴。每月缴费25欧元起，即可获得该补贴的全额。消费者中心呼吁财政部尽快公布必要的条例，因为大量私人产品可能会让人们望而却步。专家建议等待储蓄产品的条件和成本明确后再作决定：即使在2027年底开设证券账户，仍可获得该年度的全额国家支持。

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