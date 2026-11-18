在德国，创办小企业需要完成的程序平均耗时3942小时，即近500个八小时工作日。这是Index of Bureaucracy 2026所涵盖的27个国家中最高的指标，Euronews报道。

比法国长近18倍

该指数由佛罗里达国际大学的亚当·斯密自由经济中心编制。它计算一家小公司为合法开始经营而完成所需程序的时间，从注册到获得地方许可，并将等待批准的时间计算在内。

该研究并非对所有欧盟国家的排名：其涵盖27个国家，包括20个拉丁美洲和加勒比地区国家、5个欧盟国家、英国和乌克兰。法国以223小时、约28个工作日的指标位居第一。因此，德国的流程耗时近乎法国的18倍。

意大利的指标为303小时，葡萄牙为335小时，西班牙为707小时。全部27个国家的平均指标为1638小时，按八小时工作日计算约为九个半月。

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许可和注册

在德国，市政许可和注册约占2400小时，身份识别程序和登记入册还需约1440小时。该研究的主要作者萨里·莱维-卡尔西恩特解释说，复杂的地方要求、贸易部门与众多市政部门之间的协调、纸质文件以及依次进行的审批，造成了很大一部分负担。

德国的指标是三类企业的平均值，并考虑了相关行业在经济中的占比。对于养猪和种植谷物的农场或机床制造商，这一程序可能耗时8633小时，其中包括取得完整环境许可所需的时间。对于设有维修车间的汽车经销商，该指数给出的指标为2056小时。

研究评估认为，过度官僚主义可能抑制企业创立，并将部分创业者推向非正规经济。同时，作者警告称，如果数字化仅仅是将低效程序自动化，它本身无法解决这一问题。

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