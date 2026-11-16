2026年8月，德国萨克森-安哈尔特州议会两名来自德国选择党（AfD）的议员与另外13人一同成为大规模警方行动的对象。执法人员怀疑涉案人员继续从事于2023年被取缔的Artgemeinschaft组织的活动。议员的律师否认这些怀疑，德国之声报道。

针对Artgemeinschaft的调查

在被取缔之前，Artgemeinschaft被认为是德国最大、最具影响力的新纳粹组织之一。德国之声指出，这起涉及议员的案件加剧了有关AfD与民族民族主义及新纳粹圈子之间联系的讨论。

德国国内情报机构将AfD归类为涉嫌右翼极端主义的组织。在数个联邦州，该党已被认定为得到确认的右翼极端主义组织。杜塞尔多夫应用科学大学右翼极端主义研究人员法比安·维尔霍夫在接受德国之声采访时表示，AfD整体上是一个极右翼政党，具有与法西斯运动相关的倾向。

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被禁组织的前成员

据《世界报》报道，萨克森-安哈尔特州AfD议会党团的四名工作人员此前曾属于被禁组织“爱国德国青年”（HDJ）。这个以国家社会主义种族意识形态为基础的新纳粹青年组织曾为青年举办准军事营地。其中两名工作人员此前曾在HDJ担任领导职务，目前与AfD政治人物乌尔里希·齐格蒙德密切合作；齐格蒙德寻求在12月成为AfD首位州长。

Artgemeinschaft和HDJ均被列入AfD认为其成员身份与留在党内不相容的组织名单。与此同时，《明镜》周刊报道称，AfD联邦领导层前成员安德烈亚斯·卡尔比茨因未披露其HDJ成员身份而于2020年被开除党籍，如今再次为AfD工作，担任州议会议员汉斯-托马斯·蒂尔施奈德的工作人员。

德国之声联系的AfD联邦领导层、个别议员和议会工作人员，均未回应有关该党如何应对其成员和工作人员过去在新纳粹或民族民族主义组织中活动的询问。

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