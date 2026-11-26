德国公司Quantum Systems宣布，一架由电池电力驱动的飞行器创下了世界速度纪录。据《European Security and Defence》报道，其Apex Recordhunter无人机在德国一处军事基地进行双向100米距离飞行时，取得了727公里/小时的官方成绩。

结果如何得到确认

据该媒体报道，独立专家在现场核验了这项纪录。他们评估了GPS速度数据，并将其与保存在无人机机载记录仪中的飞行日志进行了比对。

N3XT部门团队此前曾于2026年10月在Forward Edge 26多域演习期间进行尝试。当时，Apex Recordhunter在单一方向上达到777公里/小时，峰值速度为795公里/小时。对于随后在双向飞行中获得的727公里/小时官方成绩，该公司将其归因于持续研发、测试和系统优化。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

用于拦截无人机的演示验证机

Apex Recordhunter由N3XT部门开发，该部门专注于实验性技术和先进工程解决方案。该公司将这款飞行器定位为用于反无人机系统的高速技术演示验证机。Quantum Systems表示，该项目的成果已用于开发Skyron Counter-UAS系统，并计划应用于未来的高速拦截器，包括动力系统、能源管理和系统集成。

Quantum Systems联合创始人兼联席首席执行官弗洛里安·塞贝尔表示，公司正在开发此类解决方案，以应对速度更快、机动性更强的空中威胁，其中包括俄罗斯Geran-4和Geran-5喷气式无人机。为制造Apex Recordhunter，Quantum Systems引入了EOS、Liebherr、Mejzlik和Hargrave Technologies作为合作伙伴；它们提供了增材制造部件、高性能电池、螺旋桨和电子调速器。

关注我们在