德国联邦经济部已将新的燃油最高价格草案提交给其他部委协调。限制措施计划在年底燃油折扣结束后于1月实施，Tagesschau报道。

限制将如何运作

草案规定，对公共加油站销售的Super E5、E10汽油和柴油实施全国统一的最高价格。工作日的价格将由联邦卡特尔局下属市场监测部门按照规定的公式计算。

计算参数之一预计将是燃油储存设施所在的11个地区中价格最高地区此前数日的批发价格。该机制最初拟实施至3月31日，但其期限可能延长。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

罚款和可能的调整

超过既定上限将被视为行政违法行为。加油站运营商可能面临最高10万欧元的罚款，而制定销售价格的公司则可能面临最高50万欧元的罚款。

高速公路上的加油站计划被排除在限制措施之外。联邦各州也可能获准设定不同的最高价格。经济部强调，新机制并非又一次燃油折扣：价格过低可能使燃油进口和供应无利可图。

由社民党代表领导的各部委可能坚持修改草案。特别是，它们可能建议参考燃油储存设施所在地区的平均价格，而非最高价格。德国联邦内阁可能于周三审议该文件。

关注我们在