德国基督教社会联盟（CSU）议会党团提议，提高参加长期缴费参保人计划并提前退休者的养老金月度扣减幅度。该倡议由基社盟在联邦议院的州团主席亚历山大·霍夫曼提出，《明镜周刊》报道。

基社盟的提议

霍夫曼表示，扣减幅度应从目前每提前退休一个月扣减0.3%提高至0.4%。他称，这一决定早就该作出了。这位政治人士指出，此前曾讨论提高至0.5%，但据他所说，依法正式确定的方案将是0.4%的比例。

长期缴费参保人计划面向已向养老金体系缴费至少35年的人士。该计划允许从63岁起退休，但规定终身削减养老金待遇。目前，比法定退休年龄提前一年退休，意味着养老金将减少3.6%。

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削减联邦补贴

霍夫曼提议以影响2027年预算的方式实施新规则。据他称，德国劳动部应提出改革时间表。政府养老金委员会此前讨论过提高扣减幅度的可能性，但未将此举纳入其建议。

该倡议与联邦政府的计划有关：2027年将养老保险补贴削减30亿欧元，而非此前计划削减的10亿欧元。霍夫曼表示，提高待遇扣减幅度将部分弥补这一下降，并使养老金体系缴费无需提高到已预测水平以上。

这些变化不适用于缴费年限特别长的人士的养老金计划——至少45年。该计划的参与者目前可在法定退休年龄前最多两年退休，且养老金待遇不被扣减。2025年，缴费年限至少35年人士的提前退休占德国所有新批准养老金的25.7%。

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