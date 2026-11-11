德国失业的高等教育毕业生人数达到37.2万——《明镜周刊》

2026年8月，德国拥有高等教育学历的失业人数增至创纪录的37.2万人。受影响最大的是30岁以下的年轻毕业生，《明镜周刊》报道，并援引德国联邦就业局的数据。

五年增长

该机构数据显示，拥有高等教育文凭的失业专业人士数量在过去五年中持续增加。同时，拥有教育背景总体上仍能显著降低失业风险。

2025年，拥有高等教育学历者的失业率为3.3%。这大约是总体人口失业率的一半。在完成职业教育的人群中，这一比例略高，为3.6%；而在没有职业教育的人群中，该比例超过21%。

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专业之间的差异

统计数据还显示，不同学习专业之间存在显著差异。2025年，教育学专业毕业生的失业率低于2%。

相比之下，人文学科毕业生中有4.6%处于失业状态，高于拥有高等教育学历者的平均水平。工程师的失业率为3.8%。

德国联邦就业局将失业率上升与严峻的经济形势以及人工智能日益广泛的使用联系起来。该机构评估认为，处于职业生涯起步阶段的年轻人尤其受到这种影响，尽管总体而言，人工智能不应取代整个职业。

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