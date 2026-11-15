德国或保留对小型太阳能设施的补贴——《明镜周刊》

德国可能保留对装机容量不超过25千瓦的小型太阳能设施向公共电网输送电力的补贴。据《明镜周刊》报道，德国社会民主党议会党团能源发言人妮娜·舍尔表示，德国社会民主党与联盟党各党派在联合执政谈判框架内达成了一项技术性协议。

原计划削减支持

7月底，德国经济部长卡塔琳娜·赖歇提交了《可再生能源法》改革草案。草案规定，自2027年起，装机容量低于25千瓦的新设施，包括小型屋顶光伏系统，将不再获得固定支持。

建议在为期三年的过渡期内实行较低的补贴。此后，家庭将必须在交易所出售其生产的电力。

上网电价补贴为可再生能源设施所有者提供了向公共电网输送电力的固定收入。该机制受到批评，因为在市场价格较低时，差额由联邦预算承担。支持取消补贴的人士认为，新的屋顶设施可通过大量自用电力收回成本。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

尚未达成最终协议

德国社会民主党议会党团副主席阿尔曼德·佐恩表示，其所在政党与联盟党的能源专家已就更新该法律达成技术性协议。据他称，他与联盟党议会党团副主席泽普·米勒希望在未来几周内完成有关所有能源法案的谈判，以赶上2026年12月18日的联邦参议院会议。

与此同时，米勒强调，个别领域的协议只有在就完整能源方案达成一致的条件下才会生效。分歧尤其涉及新建太阳能和风能设施接入电网的规则。

赖歇还提议，如果新的风能和太阳能设施因电网过载风险而被暂时关闭，则限制对其的补偿。德国社会民主党则支持将允许的最大上网输电功率限制在低于设施峰值功率的水平，以减少扩建电网的需求。

关注我们在