2025年，德国每名提供门诊医疗服务的儿科医生平均服务1603名18岁以下儿童和青少年。十年前，这一指标为每名医生对应1876名未成年人，据《明镜周刊》报道，数据援引自德国联邦统计局。

医生数量增加

该机构表示，每名门诊儿科医生对应的儿童和青少年平均人数有所下降，原因是十年间这类专家人数增加了22%。2025年，德国约有8700名儿科医生从事门诊医疗服务。

另有约7400名儿科医生在医院工作，其人数在十年间增长了26%。2025年，提供门诊医疗服务的医生中，近三分之二为女性。

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地区差异和人员构成

不同联邦州之间的指标存在显著差异。在萨尔州，每名门诊儿科医生平均服务2045名儿童和青少年，而在不来梅，这一数字为1305名。

统计人员指出，医生数量增加并不一定意味着医疗服务能力按比例提升。其中可能受到儿科和青少年医学工作负荷更高或结构性变化等因素影响。截至2025年底，30%的门诊儿科医生年龄至少为60岁。

德国儿童和青少年人数也有所增加：从2015年的约1330万增至2025年底的约1390万。与此同时，2018年至2025年间，专科儿科病房的床位数量减少了3%，儿科医疗床位中11%为重症监护床位。医疗保险结算占儿科诊所收入的80%。

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