欧盟有关消费信贷的新规已在德国生效，旨在加强对客户免受过度负债的保护。贷款机构，特别是在“先买后付”、分期付款和0%融资方案中，必须更仔细地评估个人是否能够偿还资金。Tagesschau报道称。

小额贷款的审查

新要求规定，贷款机构必须更详细地披露贷款成本、贷款期限和付款条件。债务咨询协会发言人罗曼·施拉格表示，目前发放的所有贷款中，超过一半是来自Klarna或PayPal等服务、金额不超过200欧元的微型贷款。

根据德国联邦金融监管局的一项研究，每七名用户中就有一人因大量网上购物，至少一次忘记未支付账单或分期付款。每四人中就有一人因错过付款期限而支付过额外费用。

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针对借款人的措施

如果贷款机构对客户支付能力的预测未能实现，且客户面临财务困难，贷款机构必须提供适当措施，例如延期、延长还款期限或调整付款金额。另一种选择是建议其联系债务咨询服务机构。

德国消费者组织联合会董事会成员拉莫娜·波普称，新规是消费者保护方面的一项重大成果。与此同时，德国零售协会HDE表示，这将带来显著的行政负担。其代表格奥尔格·格林戈夫认为，规则的扩展可能迫使销售商放弃部分受欢迎的支付方式。

在线零售中的偿付能力审查大多实现自动化。如果算法拒绝买家使用分期付款，买家可以要求解释，公司员工必须再次人工审查该决定。债务咨询机构预计服务需求将增长，目前这些机构已经出现预约需等待数周的情况。

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