德国没有针对大规模且长期卫星失效的综合危机应对计划，而这可能影响导航、银行业务、电网、移动通信和食品供应。Tagesschau报道称，该消息援引了WDR、NDR和《南德意志报》的联合调查。

德国联邦内政部确认，目前没有针对卫星故障的具体保护计划。与此同时，该部门计划为公众制定在太空基础设施运行中断时的行动建议。太空领域已被列为关键基础设施，这意味着将实施更严格的安全要求，其中包括对卫星公司的要求。

模拟暴露供应问题

位于汉堡的德国联邦国防军赫尔穆特·施密特大学德国兵棋推演中心模拟了区级大规模卫星故障情景。政府机构、企业和民防部门的代表参加了模拟。短时间内便出现了保障民众供应的困难。

项目负责人菲利普·扬·舍费尔表示，在最糟糕的情景下，可能发生抢劫或骚乱。该中心专家认为，市政当局没有可立即使用的计划，以确定在长期失去太空服务时的行动优先事项和所需援助。明登-吕贝克县负责人阿里·多安指出，目前当局只能间接依赖现有的电信故障或大规模停电情景。

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对军方的风险与太空战略

如果卫星大规模失效，德国联邦国防军的能力将受到显著限制：部分武器系统的运行效果将变差，军队内部及与盟友之间的情报、导航和通信也将更加困难。德国联邦国防军太空司令部司令米夏埃尔·特劳特表示，军方将无法以同样的精度和速度行动，并且在搜寻目标方面将面临更多困难。

德国新太空战略的要素之一，是建立由数百颗低地球轨道卫星组成的自主网络，用于军事通信和侦察。根据目前估计，该项目可能耗资约100亿欧元，但目前仍是未来计划。

此外，该媒体报道称，WDR、NDR和《南德意志报》的调查显示，俄罗斯联邦——侵略国——可能计划在今年晚些时候发射一颗携带核装置的卫星。根据记者获得的信息，一些北约国家最近交换了相关信息。俄罗斯大使馆否认了这些说法，称其为毫无根据的指控，是宣传活动的一部分。

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