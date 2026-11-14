德国预计将出现更多自费就诊——Tagesschau

在德国，参加法定医疗保险的患者若想避免长时间等待，可能将越来越频繁地需要自行支付就诊费用。法定医疗保险医师全国联合会主席安德烈亚斯·加森作出了这一预测，Tagesschau报道。

保险覆盖范围之外的就诊

加森表示，由于近期通过的诊疗费削减措施，医疗诊所将无法按惯常方式运营。他预计，医生将会在私人门诊时间提供就诊服务，每次预约均需付费。

选择这一方案的法定保险患者，将在法定医疗保险体系之外作为私人患者接受治疗。他们将自行承担此类治疗的费用。

KBV负责人认为，这是为超出既定预算的额外病例提供资金的一种方式。他表示，如果一家诊所的预算耗尽，患者可能不得不等到下一个季度、即新预算可用时，才能预约自己希望就诊的医生。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

专科诊所的削减

德国政府针对法定医疗保险体系的节约计划 предусматривает大幅削减开支。KBV表示，门诊部门将尤其受到影响。

加森估计，30亿欧元的诊疗费削减将对耳鼻喉科、骨科、心脏科、放射科和风湿病科造成最大影响。他表示，正是在这些专科，可预约的就诊次数将会减少。

加森还表示，某些专科医生群体的营业额部分损失了25%，并称这对诊所的存续构成威胁。他表示愿意与医疗保险基金讨论在医学上紧急的就诊配额。

与此同时，KBV负责人强调：如果诊所必须保证有空余预约名额，保险基金就必须保证支付费用，无论患者是否前来就诊。

关注我们在