在德国，大型眼科诊所连锁机构可能在白内障手术期间系统性地向患者高收特殊人工晶状体的费用。据Tagesschau报道，数年间，眼科医生可能从患者处多收了数亿欧元。

在此前一篇关于特殊晶状体额外收费的报道发布后，超过1000名患者联系了NDR。记者们在数月内分析了提交的费用估算、合同和账单，并将部分匿名化文件交给专家。

慕尼黑路德维希-马克西米利安大学医疗法学家安德烈亚斯·施皮克霍夫审阅了匿名化文件后表示，在一系列案例中，允许的限额被超出。他尤其批评，在没有医疗服务详细清单的情况下，向患者收取不被允许的包干费用。

晶状体和检查的额外收费

一名患者德特莱夫·尤尔佐克为一枚用于矫正散光的晶状体支付了799欧元额外费用。在他提出询问后，诊所提供了明细：晶状体本身仅比由医疗保险基金支付的标准晶状体贵71.90欧元。其余金额由20多项据称必要的术前检查构成，其中一些项目被列了两次。诊所没有就此案向NDR提供实质性答复。

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汉诺威医学院眼科医生扬·托德也审阅了部分匿名化账单，他认为列出的许多检查没有必要。他表示，一些程序被重复收费，尽管它们只能针对双眼收取一次费用；标准检查有时则被以大幅虚高的价格列出。

调查显示，一些大型连锁机构针对某些本应由保险基金全额支付的晶状体收取超过500欧元。对于其他特殊晶状体，患者可能被开出超过2000欧元的账单，尽管晶状体本身的成本要低得多。

对激光手术的质疑

患者还被提供价格大多在1200至1600欧元之间的激光手术。尤尔佐克为此类手术支付了1350欧元。扬·托德指出，一项对研究进行的大型分析没有发现激光方法相比常规白内障手术具有优势。

10月底，德国联邦社会保障局呼吁保险基金更好地告知参保人哪些晶状体无需额外支付费用。施皮克霍夫表示，如果系统性地对医学上不必要的程序收费，他在一些账单中看到了可能存在服务收费欺诈的迹象。调查中提到的该国最大眼科连锁机构Sanoptis没有对记者的问询作出实质性答复。

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