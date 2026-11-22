德国拟定了一项法案，旨在更明确地将杀害女性认定为谋杀。该文件提议将“基于性别或其他仇视人类的动机”明确列为谋杀的特征之一，Tagesschau报道。

这项倡议由德国联邦司法部长施特凡妮·胡比希推动。有关修改尤其将涉及以下情况：男性因女性打算结束关系，或因不接受她独立决定自己生活的权利而杀害她。

控制和占有的动机

胡比希表示，在德国，几乎每天都有男性杀害或试图杀害其伴侣或前伴侣。如果能够证明存在卑劣动机，此类犯罪已经可以被认定为谋杀，但并非所有案件都会如此认定。

拟议的修改旨在确保基于父权制控制和占有欲的杀人动机得到具有法律确定性且恰当的考量。胡比希表示，因女性希望结束关系而杀害她，应作为谋杀予以惩处。她指出，一些此类案件至今仍未被如此评估。

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不计划设立单独罪名

与此同时，这位部长反对设立“杀害女性”这一单独罪名。她认为，这一做法并不比拟议的修改更具优势，却会有更多明显的缺点。该法案目前正在政府内部协调。

在德国刑法中，具备法律规定特征、包括卑劣动机在内的故意剥夺生命行为被视为谋杀；对此规定必须判处无期徒刑。法院会在每起案件中分别评估动机。出于占有欲或试图惩罚女性而实施的杀人行为，已经常被认定为谋杀。

根据德国联邦刑事警察局的数据，2024年该国有308名女性被杀害。在家庭暴力背景下，191名女性和女孩遭受致命伤害：其中132起涉及伴侣施暴，另外59起涉及家庭内部暴力。

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