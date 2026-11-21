德国经济部计划不将未来对汽油和柴油的价格限制适用于直接位于高速公路上的加油站。与此同时，靠近高速公路出口、被称为高速公路服务站的加油站则应受到价格限制的约束。

修改草案仍在联邦部门之间协调。据Tagesschau报道，该倡议由经济部长卡塔琳娜·赖歇提出。该媒体援引经济部消息人士称，高速公路加油站因租金更高及全天候运营，平均成本更高。

价格上限计划于1月生效

德国政府此前因汽油和柴油价格高企而下调了燃油税。这项措施将持续至年底，而价格限制计划从1月起实施。

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经济部已将新法案提交至与总理府和财政部进行内部协调的第一阶段。德国社会民主党认为该文件的早期版本不适用，因为其为价格限制生效设置了很高的门槛。

有效期和地区性例外

内阁计划于12月2日审议该法案及其相关条例。该条例将规定计算汽油和柴油最高价格的程序。根据联盟委员会的决定，价格限制应实施12个月，而该条例的有效期为三个月。在这一期限结束前，应评估延长其有效期的可能性。

经济部还表示，有必要保障燃油供应不中断。德国各联邦州计划获准在汽油和柴油采购或运输成本存在差异时，偏离全国统一的价格限制。

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