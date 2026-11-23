德国汉堡、不来梅、下萨克森州、石勒苏益格-荷尔斯泰因州和梅克伦堡-前波美拉尼亚州金属和电气工业约2.3万名工人开始了为期24小时的警告性罢工。此次行动由IG Metall工会组织，原因是劳资集体谈判未能取得成果，Tagesschau报道。

汉堡生产停摆

汉堡梅赛德斯-奔驰工厂的生产线早在周日22:00就已停止。IG Metall的一名代表表示，该企业已完全关闭，厂区内仅有安保人员。

针对德国北部该行业逾13万名工人的三轮谈判均未取得结果。双方尚未确定下一次会面的日期。周五，该地区约1.23万名工人参加了罢工。雇主称，计划中的行动不负责任且不成比例。

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工会诉求与雇主提议

IG Metall要求根据为期一年的协议加薪5%。雇主协会Gesamtmetall提出一次性付款，该付款在特定条件下可能被暂停，并从2028年7月起加薪1.3%。雇主提议将协议期限定为26个月。

北部的罢工是全国性行动的一部分。IG Metall表示，周五德国约100家企业的超过15万名工人停止工作，其中巴伐利亚州约有7万人。柏林和勃兰登堡州也预计将出现新的停工。该工会八年来首次举行24小时警告性罢工，并向其成员发放罢工补助。

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