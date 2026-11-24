德国德累斯顿总检察院就围绕海因里希十三世罗伊斯亲王的团伙案件，对五名男子和一名女子提起公诉。他们被指控加入或支持恐怖组织，《明镜周刊》报道。

六名涉案人员被起诉

据德累斯顿总检察院称，三名被告可能在该组织的军事分支中承担行政工作。调查人员认为，另外两名男子作为该团伙成员参与了所谓国土防卫连队的组建和管理。

第六名被告被认为是该团伙可能的支持者。德累斯顿高等地区法院将决定是否受理起诉书，以及是否启动主要审判程序。

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涉嫌策划政变

这个与“帝国公民”运动有关联的团伙被怀疑准备在德国以暴力推翻当局。据《明镜周刊》报道，其成员据称已准备好明知会造成人员死亡仍予以接受。针对该团伙其他疑似成员的案件已在法兰克福、慕尼黑和斯图加特审理。

根据德国联邦检察院的说法，该团伙成员因深度排斥国家机构和自由民主基本秩序而聚集在一起。调查人员认为，他们计划废除州、区和市镇层级的国家机构及职位。检方称，为此，该团伙开始组建所谓的国土防卫连队。

涉嫌计划中包括袭击联邦议院并拘留议员。此后，该网络据称将组建一个过渡政府，以便与第二次世界大战的战胜国缔结和平条约。根据调查人员的说法，海因里希十三世罗伊斯亲王被设想担任临时国家元首。

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