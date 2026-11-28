德国社会法院报告称，诉讼和申诉数量大幅增加，法官评估认为，其中一部分由申请人借助人工智能生成。德国之声报道称，这类文件往往篇幅过长、包含错误，并援引可能与案件无关或由人工智能虚构的判例。

柏林-勃兰登堡州社会法院发言人、法官马库斯·豪表示，今年该法院审理的案件比2025年多28%。他认为，人工智能是这一增长的因素之一，但他也提到联邦政府收紧了失业救济制度中的制裁措施。

长达数百页的申诉

公民最常自行对制裁或失业金减少、要求返还社会救助金，以及政府机构作出的其他决定或医疗保险缴费大幅上涨提出申诉。在德国社会法院，提交此类申诉并不必须聘请律师。

据Legal Tribune Online报道，在北莱茵-威斯特法伦州，八家社会法院的紧急程序数量从2025年第一季度约1400起，增至2026年同期的3600起。波茨坦社会法院院长弗里德里希-约翰内斯·冯·普法伊尔讲述了一份长达800页的申诉。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

法官有义务审阅提交的全部材料。冯·普法伊尔表示，法院不能简单地使用自身的人工智能工具对这类文件进行简要分析，因为可用系统不是内部系统，而案件往往包含机密医疗数据。

征收费用的提议

联邦和各州层级的司法部长同意成立工作组研究这一问题。一些保守派部长提议对提交紧急申诉收取费用。黑森州司法部长克里斯蒂安·海因茨建议考虑征收15欧元的费用，并考虑对胜诉机会较低或滥用程序的诉讼追讨诉讼费用。

社会协会VdK反对这些想法，强调必须让弱势群体能够在不担心费用的情况下获得法院救济。该协会代表霍尔格·兰格建议，应改进申诉的数字化提交方式：创建附带问题、易于理解的在线表格，并对文件篇幅设置限制。他还指出，使用人工智能本身并不会使申诉无效。

报道称，社会法院未审结案件的数量此前一直在下降：从2017年底的超过44.5万件降至2024年底的32.5万件。

关注我们在