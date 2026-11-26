德国哥廷根马克斯·普朗克多学科科学研究所的研究人员开发出一种蛋白质系统，恢复了老龄小鼠卵子中染色体之间的正常连接。这项研究发表在《科学》期刊上，STAT News报道称。

染色体的分子胶水

当染色体不能正常分离时，就会出现被称为非整倍体的遗传错误。这一过程的主要因素之一是黏连蛋白复合体的丧失，该复合体如同分子胶水，将染色体维系在一起。

科学家构建了一种能够恢复老龄小鼠卵子中染色体之间正常连接的系统。在与研究一同发布的图像中，这种工程化蛋白质复合体被命名为TALhesin：它连接姐妹染色单体。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对体外受精的前景

非整倍体是与年龄相关的不孕、体外受精周期失败和流产的主要原因。其发生率在大约40岁时显著上升。研究数据显示，40岁女性的胚胎中有50%至80%存在染色体异常。

未参与这项工作的约翰斯·霍普金斯大学生物学家拉吉夫·麦考伊称，这些结果是成功的概念验证，但指出仍有许多工作要做。这项研究为未来开发一种可减少用于体外受精的人类卵子中非整倍体的方法提供了可能性。

关注我们在