研究人员在德国西北部沿海聚落法尔瓦德发现，一名5世纪男性遗骸中含有罕见的麻风分枝杆菌（Mycobacterium leprae）菌株DNA，该细菌会导致麻风病。据Live Science报道，此前在中欧或北欧尚未发现这种病原体变体。

橡木船葬

这名男子大约于公元425年至450年间被安葬在一艘长逾4米的橡木船中，船上覆盖着类似屋顶的结构。他去世时约50岁。这座墓葬是在20世纪90年代进行的发掘中发现的。

考古学家在死者身旁发现了一个水禽形状的小盒子、一把装饰华丽的桤木椅子或王座、一个青铜盆，以及一张带有狩猎场景和如尼文字铭文的枫木凳子。墓葬中还有一条晚期罗马军用腰带。研究人员认为，这些物品表明死者地位较高，并与远方存在联系。

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牙齿和足骨中的细菌DNA

科学家研究了埋葬在法尔瓦德的人类基因组。这个始建于公元前1世纪的聚落，到5世纪逐渐变成了一处墓地。此前，那里共发现约200处火葬墓和60处土葬墓。

研究人员在该男子的一颗牙齿和一块足骨中发现了M. leprae的DNA。保存良好的遗传物质使确定该细菌菌株成为可能。研究人员估计，它可能于公元前4世纪至公元前2世纪之间在埃及形成。

该男子的骨骼上没有麻风病的典型病变。研究合著者、生物学家阿尔穆特·内贝尔推测，这种疾病可能无症状，或当时只影响软组织。遗传分析还显示，死者来自多瑙河地区。研究作者认为，他可能曾作为雇佣兵在罗马军队服役，后来定居在易北河和威悉河之间，但这只是可能的版本之一。

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