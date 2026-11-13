德国法院在2026年8月登记了2067起企业破产申请，比去年同月增加4.4%。据联邦统计局Destatis的数据，这是13年来的最高水平，Tagesschau报道。

破产数量最多的行业

1月至8月，该国登记的企业破产数量达到17,252起，比2025年同期增加6.6%。破产程序最常见于运输和仓储物流行业、酒店和餐饮业以及建筑业。

德国工商大会DIHK预测，到2026年底企业破产数量将约为2.6万起。该商会中小企业专家马克·埃弗斯表示，这意味着平均每天超过70起破产，并将达到自2012年以来最高的年度水平。他说，许多公司的财务储备已经耗尽，高成本压力限制了投资和增长的空间。

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与此同时，破产管理人协会VID主席克里斯托夫·尼林不认为当前局面是大规模破产潮。他指出，包括Varta和Galeria在内的个别大型破产案件可能会影响统计数据。

新企业数量也有所增加

与此同时，Destatis记录到新企业数量增加。1月至9月，德国新成立了约103,700家规模较大的公司，其法律形式和员工数量表明其具有更重要的经济意义。与去年同期相比，这一数字增加了4.5%。

埃弗斯指出，创业者人数增加并不一定意味着创业活动增强：由于劳动力市场前景较不明朗，一些人正在寻找职业替代方案。同时，他认为新公司存在机遇，尤其是在人工智能领域。

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