据《明镜周刊》报道，德国零售连锁店dm、Dennree和Alnatura因可能受到沙门氏菌污染，召回了部分批次的松子和混合种子。肉制品生产商Peter Faden GmbH & Co. KG也在一项单独检测中发现产志贺毒素大肠杆菌（STEC）后，预防性召回了14种牛肉萨拉米香肠。

哪些批次的坚果被召回

dm的召回涉及60克装dmBio Pinienkerne，最佳食用期为2027年5月31日至7月2日（含）。Alnatura召回具有相同日期的60克装松子，以及最佳食用期为2027年6月3日至7月13日的100克装Salatkerne-Mix。

对于60克装Dennree Pinienkerne，可能受污染的批次包括最佳食用期为2027年6月3日、编号为L CA09036的产品，以及日期为2027年6月16日、编号为L CA09162的产品。这些商品在Denns BioMarkt和部分天然食品专卖店销售。

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萨拉米香肠召回

位于诺德施泰特的Peter Faden公司召回了14种牛肉萨拉米香肠，最佳食用期为2026年10月23日至12月22日。其中包括牛肉意大利辣香肠萨拉米和用于披萨的牛肉萨拉米。

这些公司呼吁消费者不要食用被召回的产品，并将其退回销售点。公司表示，沙门氏菌可能导致腹泻、腹痛、恶心、呕吐和发热；婴儿、幼儿、老年人及免疫系统较弱者可能出现更严重的病程。STEC可引发伴有发热的胃肠道疾病，有时会出血；尤其是儿童、孕妇、老年人和免疫系统较弱者可能出现严重并发症。

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